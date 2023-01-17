Можайская (Кузьмина) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можайская (Кузьмина) Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1843 ст.

Дата смерти

18.01.1866 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1843 ст.

Отец: Кузьмин Дмитрий Иванович

Мать: Кузьмина Елизавета Николаевна

Бракосочетание
05.11.1861 ст.

Муж: Можайский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
05.04.1863

Сын: Можайский Александр Александрович

Отец ребёнка: Можайский Александр Фёдорович

Можайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1865 ст.

Сын: Можайский Николай Александрович

Отец ребёнка: Можайский Александр Фёдорович

Можайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.01.1866 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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