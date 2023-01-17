Можайская (Кузьмина) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1843 ст.
Дата смерти18.01.1866 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1843 ст.
Бракосочетание
05.11.1861 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1863
Сын: Можайский Александр Александрович
Отец ребёнка: Можайский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
27.12.1865 ст.
Сын: Можайский Николай Александрович
Отец ребёнка: Можайский Александр Фёдорович
Смерть
18.01.1866 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область