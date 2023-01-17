Можайский Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения05.04.1863
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1863
Рождение ребёнка
07.05.1891 ст.
Сын: Можайский Александр Александрович
Мать ребёнка: Можайская Александра Аркадьевна
Рождение ребёнка
28.03.1901 ст.
Сын: Можайский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Можайская Александра Аркадьевна
Место жительства
По 1917
Место жительства
С 1917 по 1922
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922