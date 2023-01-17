Можайский Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМожайский Александр Александрович

Можайский Александр Александрович

avatar

Место рождения

Можайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.04.1863

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1863

Отец: Можайский Александр Фёдорович

Мать: Можайская Любовь Дмитриевна

Можайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.05.1891 ст.

Сын: Можайский Александр Александрович

Мать ребёнка: Можайская Александра Аркадьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1901 ст.

Сын: Можайский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Можайская Александра Аркадьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1917 по 1922
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можайская Александра Аркадьевна

Смерть
1922
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close