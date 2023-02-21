Можайская (Стрелкова) Александра Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1862 ст.
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1891 ст.
Сын: Можайский Александр Александрович
Отец ребёнка: Можайский Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.03.1901 ст.
Сын: Можайский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Можайский Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936