Можайская (Стрелкова) Александра Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можайская (Стрелкова) Александра Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1862 ст.

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1891 ст.

Сын: Можайский Александр Александрович

Отец ребёнка: Можайский Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1901 ст.

Сын: Можайский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Можайский Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можайский Александр Александрович

Смерть
1936