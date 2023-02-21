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Можайский Александр Фёдорович

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Место рождения

кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское

Дата рождения

21.03.1825

Дата смерти

01.04.1890

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1825

Отец: Можайский Фёдор Тимофеевич

Мать: Можайская Юлия Ивановна

кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
Место жительства
С 1825
кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
Место жительства
По 1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1855
Япония
Бракосочетание
05.11.1861 ст.

Жена: Можайская Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.04.1863

Сын: Можайский Александр Александрович

Мать ребёнка: Можайская Любовь Дмитриевна

Можайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1865 ст.

Сын: Можайский Николай Александрович

Мать ребёнка: Можайская Любовь Дмитриевна

Можайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1879 по 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.04.1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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