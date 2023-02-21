Можайский Александр Фёдорович
Место рождениякр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
Дата рождения21.03.1825
Дата смерти01.04.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1825
кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
Место жительства
С 1825
кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
Место жительства
По 1841
Место жительства
По 1855
Япония
Бракосочетание
05.11.1861 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1863
Сын: Можайский Александр Александрович
Мать ребёнка: Можайская Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.12.1865 ст.
Сын: Можайский Николай Александрович
Мать ребёнка: Можайская Любовь Дмитриевна
Место жительства
С 1879 по 1890
Смерть
01.04.1890