Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.07.1799 ст.
Дата смерти12.09.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1822 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1823
Сын: Можайский Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.12.1824 ст.
Дочь: Пасынкова Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.03.1825
Сын: Можайский Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич
кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
Рождение ребёнка
23.05.1826 ст.
Сын: Можайский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.07.1830 ст.
Сын: Можайский Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.08.1835 ст.
Дочь: Бернова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.10.1838 ст.
Дочь: Смольянинова Юлия Фёдоровна
Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич
Смерть
12.09.1885 ст.
Москва, город федерального значения Москва