Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

10.07.1799 ст.

Дата смерти

12.09.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
11.10.1822 ст.

Муж: Можайский Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.08.1823

Сын: Можайский Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.12.1824 ст.

Дочь: Пасынкова Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.03.1825

Сын: Можайский Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич

кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
Рождение ребёнка
23.05.1826 ст.

Сын: Можайский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.07.1830 ст.

Сын: Можайский Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.08.1835 ст.

Дочь: Бернова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.10.1838 ст.

Дочь: Смольянинова Юлия Фёдоровна

Отец ребёнка: Можайский Фёдор Тимофеевич

Смерть
12.09.1885 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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