Пасынкова (Можайская) Варвара Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1824 ст.
Бракосочетание
?.01.1849
Рождение ребёнка
13.12.1849 ст.
Сын: Пасынков Александр Кириллович
Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1854 ст.
Сын: Пасынков Фёдор Кириллович
Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1855 ст.
Сын: Пасынков Николай Кириллович
Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1857 ст.
Сын: Пасынков Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович
Смерть
Неизвестно