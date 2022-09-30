Пасынкова (Можайская) Варвара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова (Можайская) Варвара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1824 ст.

Отец: Можайский Фёдор Тимофеевич

Мать: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

Бракосочетание
?.01.1849

Муж: Пасынков Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
13.12.1849 ст.

Сын: Пасынков Александр Кириллович

Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
17.02.1854 ст.

Сын: Пасынков Фёдор Кириллович

Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.1855 ст.

Сын: Пасынков Николай Кириллович

Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
18.05.1857 ст.

Сын: Пасынков Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Пасынков Кирилл Михайлович

Смерть
Неизвестно

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