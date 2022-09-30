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Можайский Фёдор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1822 ст.

Жена: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1823

Сын: Можайский Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1824 ст.

Дочь: Пасынкова (Можайская) Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1825

Сын: Можайский Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1826 ст.

Сын: Можайский Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1830 ст.

Сын: Можайский Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1835 ст.

Дочь: Бернова (Можайская) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1838 ст.

Дочь: Смольянинова (Можайская) Юлия Фёдоровна

Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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