Можайский Фёдор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1822 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1823
Сын: Можайский Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1824 ст.
Дочь: Пасынкова (Можайская) Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1825
Сын: Можайский Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1826 ст.
Сын: Можайский Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1830 ст.
Сын: Можайский Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1835 ст.
Дочь: Бернова (Можайская) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1838 ст.
Дочь: Смольянинова (Можайская) Юлия Фёдоровна
Мать ребёнка: Можайская (Линдеманн) Юлия Ивановна
Смерть
Неизвестно