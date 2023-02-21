Кузьмин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1842

Жена: Кузьмина Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1843 ст.

Дочь: Можайская Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузьмина Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Купреянова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузьмина Елизавета Николаевна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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