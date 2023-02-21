Кузьмин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1842
Рождение ребёнка
08.08.1843 ст.
Дочь: Можайская Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузьмина Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Купреянова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузьмина Елизавета Николаевна
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно