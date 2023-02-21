Эндауров Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндауров Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Эндауров Иван Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Эндауров Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Эндаурова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Кузьмина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Эндауров Меркурий Николаевич

Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эндауров Платон Николаевич

Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эндаурова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эндауров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно
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