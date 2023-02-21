Эндауров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Эндауров Иван Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Эндаурова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Кузьмина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Эндауров Меркурий Николаевич
Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эндауров Платон Николаевич
Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эндаурова Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно