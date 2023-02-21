Эндаурова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Эндаурова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Эндауров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
21.12.1837 ст.
Сын: Эндауров Николай Иванович
Отец ребёнка: Эндауров Иван Николаевич
Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно