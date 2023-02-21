Эндаурова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭндаурова Наталья Алексеевна

Эндаурова Наталья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Эндаурова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Эндауров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
21.12.1837 ст.

Сын: Эндауров Николай Иванович

Отец ребёнка: Эндауров Иван Николаевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эндауров Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close