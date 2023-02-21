Зубова (Ухтомская) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Ухтомская) Софья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1842 ст.

Дата смерти

20.10.1925

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1842 ст.

Отец: Ухтомский Пётр Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1863 ст.

Муж: Зубов Юлий Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1865 ст.

Сын: Зубов Владимир Юльевич

Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1867 ст.

Дочь: Недович Елизавета Юльевна

Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Зубов Юлий Юльевич

Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1871 ст.

Сын: Зубов Пётр Юльевич

Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Зубова Мария Юльевна

Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шеина Лариса Юльевна

Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
20.10.1925
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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