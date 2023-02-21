Зубова (Ухтомская) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1842 ст.
Дата смерти20.10.1925
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1842 ст.
Отец: Ухтомский Пётр Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1863 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1865 ст.
Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович
Рождение ребёнка
31.01.1867 ст.
Дочь: Недович Елизавета Юльевна
Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зубов Юлий Юльевич
Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович
Рождение ребёнка
24.06.1871 ст.
Сын: Зубов Пётр Юльевич
Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Зубова Мария Юльевна
Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шеина Лариса Юльевна
Отец ребёнка: Зубов Юлий Михайлович
Смерть
20.10.1925
Вологда, город Вологда, Вологодская область