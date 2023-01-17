Зубов Юлий Юльевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти17.04.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Зубов Юлий Михайлович
Мать: Зубова Софья Петровна
Бракосочетание
30.04.1897 ст.
Рождение ребёнка
?.12.1897
Сын: Зубов Игорь Юльевич
Мать ребёнка: Зубова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
26.10.1899
Дочь: Зубова Елена Юльевна
Мать ребёнка: Зубова Александра Николаевна
Смерть
17.04.1907 ст.
Лодзь, Польша
от разрыва сердца