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Зубов Юлий Юльевич

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Место рождения

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

17.04.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зубов Юлий Михайлович

Мать: Зубова Софья Петровна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
30.04.1897 ст.

Жена: Зубова Александра Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1897

Сын: Зубов Игорь Юльевич

Мать ребёнка: Зубова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.1899

Дочь: Зубова Елена Юльевна

Мать ребёнка: Зубова Александра Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
17.04.1907 ст.
Лодзь, Польша
от разрыва сердца
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