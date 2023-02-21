Зубова (Волоцкая) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Волоцкая) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

?.10.1925

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Волоцкой Николай Аполлонович

Мать: Волоцкая Елена Александровна

Бракосочетание
30.04.1897 ст.

Муж: Зубов Юлий Юльевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1897

Сын: Зубов Игорь Юльевич

Отец ребёнка: Зубов Юлий Юльевич

Рождение ребёнка
26.10.1899

Дочь: Зубова Елена Юльевна

Отец ребёнка: Зубов Юлий Юльевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
?.10.1925
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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