Зубова (Волоцкая) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти?.10.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
30.04.1897 ст.
Муж: Зубов Юлий Юльевич
Рождение ребёнка
?.12.1897
Сын: Зубов Игорь Юльевич
Отец ребёнка: Зубов Юлий Юльевич
Рождение ребёнка
26.10.1899
Дочь: Зубова Елена Юльевна
Отец ребёнка: Зубов Юлий Юльевич
Смерть
?.10.1925