Волоцкой Николай Аполлонович
Место рождения
Дата рождения27.09.1837 ст.
Дата смерти23.09.1898 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1837 ст.
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Зубова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Волоцкая Елена Александровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Волоцкая Мария Николаевна
Мать ребёнка: Волоцкая Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Иосиф Николаевич
Мать ребёнка: Волоцкая Елена Александровна
Смерть
23.09.1898 ст.
от чахотки