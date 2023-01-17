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Волоцкой Николай Аполлонович

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Место рождения

Меленево, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

27.09.1837 ст.

Дата смерти

23.09.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1837 ст.

Отец: Волоцкой Аполлон Панкратьевич

Мать: Волоцкая Мария Даниловна

Меленево, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1867

Жена: Волоцкая Елена Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Зубова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Волоцкая Елена Александровна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Волоцкая Мария Николаевна

Мать ребёнка: Волоцкая Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Волоцкая Елена Александровна

Смерть
23.09.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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