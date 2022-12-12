Волоцкая (Петрова) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Петрова) Мария Даниловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Петров Даниил Андреевич

Мать: Петрова Варвара Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1837 ст.

Сын: Волоцкой Николай Аполлонович

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Панкратьевич

Меленево, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Владимир Аполлонович

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Панкратьевич

Меленево, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоцкая Лидия Аполлоновна

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Панкратьевич

Меленево, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Аполлон Панкратьевич

Смерть
Неизвестно
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