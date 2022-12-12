Волоцкая (Петрова) Мария Даниловна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
27.09.1837 ст.
Сын: Волоцкой Николай Аполлонович
Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Панкратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Владимир Аполлонович
Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Панкратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоцкая Лидия Аполлоновна
Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Панкратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно