Петрова (Лисовская) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Лисовская) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1798

Муж: Петров Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Петрова Мария Даниловна

Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Волоцкая Мария Даниловна

Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Петров Алексей Данилович

Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Петрова Юлия Даниловна

Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Петров Сергей Данилович

Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Седакова Александра Даниловна

Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
1814

Муж: Петров Даниил Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Петров Александр Данилович

Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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