Петрова (Лисовская) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Петрова Мария Даниловна
Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Волоцкая Мария Даниловна
Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Петрова Юлия Даниловна
Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Седакова Александра Даниловна
Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич
Развод
1814
Рождение ребёнка
1814
Сын: Петров Александр Данилович
Отец ребёнка: Петров Даниил Андреевич
Смерть
Неизвестно