Седакова (Петрова) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седакова (Петрова) Александра Даниловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Петров Даниил Андреевич

Мать: Петрова Варвара Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Седакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Седаков Александр Измайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1854 ст.

Дочь: Кульчицкая Александра Александровна

Отец ребёнка: Седаков Александр Измайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седаков Александр Измайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоцкая Елена Александровна

Отец ребёнка: Седаков Александр Измайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Седаков Александр Измайлович

Смерть
Неизвестно
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