Седакова (Петрова) Александра Даниловна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Седакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Седаков Александр Измайлович
Рождение ребёнка
06.03.1854 ст.
Дочь: Кульчицкая Александра Александровна
Отец ребёнка: Седаков Александр Измайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоцкая Елена Александровна
Отец ребёнка: Седаков Александр Измайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Седаков Александр Измайлович
Смерть
Неизвестно