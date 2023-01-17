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Седаков Александр Измайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.09.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Седакова Анна Александровна

Мать ребёнка: Седакова Александра Даниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1854 ст.

Дочь: Кульчицкая Александра Александровна

Мать ребёнка: Седакова Александра Даниловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седакова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоцкая Елена Александровна

Мать ребёнка: Седакова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Седакова Александра Даниловна

Смерть
17.09.1866 ст.
Похороны
?.09.1866
Спасо-Прилуцкий, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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