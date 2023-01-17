Седаков Александр Измайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.09.1866 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Седакова Анна Александровна
Мать ребёнка: Седакова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
06.03.1854 ст.
Дочь: Кульчицкая Александра Александровна
Мать ребёнка: Седакова Александра Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоцкая Елена Александровна
Мать ребёнка: Седакова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Седакова Александра Даниловна
Смерть
17.09.1866 ст.
Похороны
?.09.1866
Спасо-Прилуцкий, Вологодский уезд, Вологодская губерния