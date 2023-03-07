Петров Александр Данилович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
17.02.1855 ст.
Сын: Петров Николай Александрович
Мать ребёнка: Петрова Софья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чагрино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Леонила Александровна
Мать ребёнка: Петрова Софья Афанасьевна
Смерть
1860