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Петров Александр Данилович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Петров Даниил Андреевич

Мать: Петрова Варвара Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1855 ст.

Сын: Петров Николай Александрович

Мать ребёнка: Петрова Софья Афанасьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Софья Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Чагрино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Леонила Александровна

Мать ребёнка: Петрова Софья Афанасьевна

Смерть
1860
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