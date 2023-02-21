Петрова Софья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1855 ст.
Сын: Петров Николай Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Данилович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Леонила Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно