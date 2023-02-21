Петрова Софья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Софья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1855 ст.

Сын: Петров Николай Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Данилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Леонила Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Данилович

Смерть
Неизвестно
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