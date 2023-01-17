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Петрова Мария Даниловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1799

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Петров Даниил Андреевич

Мать: Петрова Варвара Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1799
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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