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Петрова Мария Даниловна
Петрова Мария Даниловна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1799
Дата смерти
1799
Пол
Женский
Отец
Петров Даниил Андреевич
1755 г.р.
Мать
Петрова (Лисовская) Варвара Алексеевна
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Петров Даниил Андреевич
Мать:
Петрова Варвара Алексеевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1799
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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