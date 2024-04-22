Донец (Сипливец) Дарья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения13.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1860
Бракосочетание
03.02.1880
Рождение ребёнка
06.12.1880
Дочь: Аксельрод Анна Андреевна
Отец ребёнка: Донец Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
19.12.1882
Дочь: Бринза Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Донец Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
01.05.1885
Отец ребёнка: Донец Андрей Матвеевич
Смерть
Неизвестно