Донец (Сипливец) Дарья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донец (Сипливец) Дарья Емельяновна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

13.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1860

Отец: Сипливец Емельян Максимович

Мать: Сипливец Елена Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Донец Андрей Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1880

Дочь: Аксельрод Анна Андреевна

Отец ребёнка: Донец Андрей Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1882

Дочь: Бринза Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Донец Андрей Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1885

Сын: Донец Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Донец Андрей Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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