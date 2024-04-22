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Донец Андрей Матвеевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1880

Жена: Донец Дарья Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1880

Дочь: Аксельрод Анна Андреевна

Мать ребёнка: Донец Дарья Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1882

Дочь: Бринза Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Донец Дарья Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1885

Сын: Донец Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Донец Дарья Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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