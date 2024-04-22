Донец Андрей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
03.02.1880
Жена: Донец Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
06.12.1880
Дочь: Аксельрод Анна Андреевна
Мать ребёнка: Донец Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
19.12.1882
Дочь: Бринза Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Донец Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
01.05.1885
Мать ребёнка: Донец Дарья Емельяновна
Смерть
Неизвестно