Аксельрод (Донец) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1880
Отец: Донец Андрей Матвеевич
Мать: Донец Дарья Емельяновна
Бракосочетание
29.04.1901
Рождение ребёнка
23.03.1902
Сын: Аксельрод Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
21.12.1903
Сын: Аксельрод Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1905
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1907
Дочь: Аксельрод Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
05.02.1910
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
21.03.1913
Сын: Аксельрод Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно