Аксельрод (Донец) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельрод (Донец) Анна Андреевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

06.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1880

Отец: Донец Андрей Матвеевич

Мать: Донец Дарья Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
29.04.1901

Муж: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Аксельрод Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1903

Сын: Аксельрод Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.04.1905

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1907

Дочь: Аксельрод Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1910

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1913

Сын: Аксельрод Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
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