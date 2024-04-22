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Аксельрод Григорий Павлович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

16.04.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1858

Отец: Аксельрод Павел Александрович

Мать: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1881

Жена: Аксельрод Агафия Сергеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1882

Сын: Аксельрод Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1884

Сын: Аксельрод Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1886

Дочь: Аксельрод Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Аксельрод Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1889

Сын: Аксельрод Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1891

Сын: Аксельрод Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1894

Сын: Аксельрод Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1899

Сын: Аксельрод Захарий Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
29.04.1901

Жена: Аксельрод Анна Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Аксельрод Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1903

Сын: Аксельрод Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.04.1905

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1907

Дочь: Аксельрод Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1910

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1913

Сын: Аксельрод Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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