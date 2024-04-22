Аксельрод Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения16.04.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Аксельрод Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна
Сын: Аксельрод Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна
Дочь: Аксельрод Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна
Сын: Аксельрод Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна
Сын: Аксельрод Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна
Сын: Аксельрод Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна
Сын: Аксельрод Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна
Сын: Аксельрод Захарий Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Сергеевна
Жена: Аксельрод Анна Андреевна
Сын: Аксельрод Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна
Сын: Аксельрод Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна
Дочь: Аксельрод Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна
Сын: Аксельрод Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Аксельрод Анна Андреевна