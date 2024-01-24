Аксельрод (Филь) Агафия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельрод (Филь) Агафия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1860

Дата смерти

28.09.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1860

Отец: Филь Сергей Николаевич

Мать: Филь Татьяна Гаврииловна

Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1882

Сын: Аксельрод Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1884

Сын: Аксельрод Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1886

Дочь: Аксельрод Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Аксельрод Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1889

Сын: Аксельрод Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1891

Сын: Аксельрод Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1894

Сын: Аксельрод Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1899

Сын: Аксельрод Захарий Григорьевич

Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
28.09.1900
Нежин, Чернігівська область
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