Аксельрод (Филь) Агафия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1860
Дата смерти28.09.1900
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1860
Отец: Филь Сергей Николаевич
Мать: Филь Татьяна Гаврииловна
Бракосочетание
01.11.1881
Рождение ребёнка
05.10.1882
Сын: Аксельрод Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1884
Сын: Аксельрод Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1886
Дочь: Аксельрод Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1888
Сын: Аксельрод Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1889
Сын: Аксельрод Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
29.12.1891
Сын: Аксельрод Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
03.11.1894
Сын: Аксельрод Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1899
Сын: Аксельрод Захарий Григорьевич
Отец ребёнка: Аксельрод Григорий Павлович
Смерть
28.09.1900