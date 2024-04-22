Аксельрод Павел Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1855
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна
Рождение ребёнка
16.04.1858
Сын: Аксельрод Григорий Павлович
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна
Рождение ребёнка
27.07.1860
Дочь: Аксельрод Мария Павловна
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна
Рождение ребёнка
19.08.1862
Дочь: Борисова Мария Павловна
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна
Рождение ребёнка
06.09.1864
Дочь: Аксельрод Надежда Павловна
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна
Рождение ребёнка
06.09.1864
Дочь: Аксельрод Вера Павловна
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна
Рождение ребёнка
08.11.1865
Дочь: Сипливец Матрона Павловна
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна
Рождение ребёнка
08.01.1869
Сын: Аксельрод Филипп Павлович
Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна
Смерть
Неизвестно