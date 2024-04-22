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Аксельрод Павел Александрович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1855

Сын: Аксельрод Аким Павлович

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1858

Сын: Аксельрод Григорий Павлович

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1860

Дочь: Аксельрод Мария Павловна

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1862

Дочь: Борисова Мария Павловна

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1864

Дочь: Аксельрод Надежда Павловна

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1864

Дочь: Аксельрод Вера Павловна

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1865

Дочь: Сипливец Матрона Павловна

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Аксельрод Филипп Павлович

Мать ребёнка: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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