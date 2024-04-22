Борисова (Аксельрод) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения19.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1862
Бракосочетание
30.01.1883
Рождение ребёнка
07.11.1883
Дочь: Борисова Матрона Павловна
Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1886
Дочь: Клименко Анна Павловна
Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1889
Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1891
Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: Борисова Агафия Павловна
Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1896
Дочь: Борисова Мелания Павловна
Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1899
Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович
Рождение ребёнка
05.05.1902
Дочь: Борисова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович
Смерть
Неизвестно