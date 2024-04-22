Борисова (Аксельрод) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Аксельрод) Мария Павловна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

19.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1862

Отец: Аксельрод Павел Александрович

Мать: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1883

Муж: Борисов Павел Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1883

Дочь: Борисова Матрона Павловна

Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1886

Дочь: Клименко Анна Павловна

Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.05.1889

Сын: Борисов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.02.1891

Сын: Борисов Иван Павлович

Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: Борисова Агафия Павловна

Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1896

Дочь: Борисова Мелания Павловна

Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Борисов Игнатий Павлович

Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1902

Дочь: Борисова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Борисов Павел Петрович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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