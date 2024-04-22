Клименко (Борисова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Борисова) Анна Павловна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

26.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1886

Отец: Борисов Павел Петрович

Мать: Борисова Мария Павловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
10.07.1905

Муж: Клименко Андрей

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Клименко Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Клименко Андрей

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Клименко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Клименко Андрей

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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