Клименко (Борисова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения26.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1886
Отец: Борисов Павел Петрович
Мать: Борисова Мария Павловна
Бракосочетание
10.07.1905
Муж: Клименко Андрей
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Клименко Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Клименко Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Клименко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Клименко Андрей
Смерть
Неизвестно