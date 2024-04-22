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Клименко Андрей

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

15.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1883

Отец: не указан

Мать: Клименко Акилина

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
10.07.1905

Жена: Клименко Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Клименко Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Клименко Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Клименко Василий Андреевич

Мать ребёнка: Клименко Анна Павловна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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