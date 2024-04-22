Клименко Андрей
Место рождения
Дата рождения15.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1883
Мать: Клименко Акилина
Бракосочетание
10.07.1905
Жена: Клименко Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Клименко Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Клименко Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Клименко Василий Андреевич
Мать ребёнка: Клименко Анна Павловна
Смерть
Неизвестно