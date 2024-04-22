Сипливец (Аксельрод) Матрона Павловна
Место рождения
Дата рождения08.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1865
Бракосочетание
30.04.1889
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Сипливец Мелания Тимофеевна
Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
22.12.1890
Сын: Сипливец Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
12.02.1893
Сын: Сипливец Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
06.02.1895
Сын: Сипливец Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
08.08.1897
Сын: Сипливец Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
16.01.1900
Сын: Сипливец Антоний Тимофеевич
Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович
Смерть
Неизвестно