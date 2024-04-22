Сипливец (Аксельрод) Матрона Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипливец (Аксельрод) Матрона Павловна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

08.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1865

Отец: Аксельрод Павел Александрович

Мать: Аксельрод Агафия Христофоровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
30.04.1889

Муж: Сипливец Тимофей Емельянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Сипливец Мелания Тимофеевна

Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1890

Сын: Сипливец Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Сипливец Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1895

Сын: Сипливец Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1897

Сын: Сипливец Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1900

Сын: Сипливец Антоний Тимофеевич

Отец ребёнка: Сипливец Тимофей Емельянович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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