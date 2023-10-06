Сипливец Тимофей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипливец Тимофей Емельянович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.01.1867

Дата смерти

07.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1867

Отец: Сипливец Емельян Максимович

Мать: Сипливец Елена Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.04.1889

Жена: Сипливец Матрона Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Сипливец Мелания Тимофеевна

Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1890

Сын: Сипливец Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Сипливец Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1895

Сын: Сипливец Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1897

Сын: Сипливец Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1900

Сын: Сипливец Антоний Тимофеевич

Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.08.1912
Черниговская губерния, Российская империя
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