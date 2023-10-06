Сипливец Тимофей Емельянович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.01.1867
Дата смерти07.08.1912
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1867
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.04.1889
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Сипливец Мелания Тимофеевна
Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна
Рождение ребёнка
22.12.1890
Сын: Сипливец Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна
Рождение ребёнка
12.02.1893
Сын: Сипливец Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна
Рождение ребёнка
06.02.1895
Сын: Сипливец Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна
Рождение ребёнка
08.08.1897
Сын: Сипливец Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна
Рождение ребёнка
16.01.1900
Сын: Сипливец Антоний Тимофеевич
Мать ребёнка: Сипливец Матрона Павловна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.08.1912
Черниговская губерния, Российская империя