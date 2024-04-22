Сипливец Емельян Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипливец Емельян Максимович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1826

Дата смерти

29.01.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1860

Дочь: Донец Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Сипливец Елена Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1862

Дочь: Рябуха Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Сипливец Елена Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1863

Сын: Сипливец Яков Емельянович

Мать ребёнка: Сипливец Елена Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1864

Дочь: Сипливец Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: Сипливец Елена Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1867

Сын: Сипливец Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Сипливец Елена Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1869

Дочь: Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Сипливец Елена Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1871

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Сипливец Елена Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1872

Сын: Сипливец Петр Емельянович

Мать ребёнка: Сипливец Елена Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сипливец Елена Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
29.01.1874
Нежин, Чернігівська область
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