Рябуха (Сипливец) Татьяна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения12.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1862
Бракосочетание
20.01.1884
хутор Химов
Рождение ребёнка
25.07.1885
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
28.09.1886
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
17.04.1889
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
08.01.1892
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.01.1893
Дочь: Рябуха Анна Семеновна
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
19.02.1894
Дочь: Хвостик Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Рябуха Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
Рождение ребёнка
06.01.1898
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
Рождение ребёнка
22.02.1900
Дочь: Старостенко Евфросиния Семеновна
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.04.1905
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
Смерть
Неизвестно