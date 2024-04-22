Рябуха (Сипливец) Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Сипливец) Татьяна Емельяновна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

12.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1862

Отец: Сипливец Емельян Максимович

Мать: Сипливец Елена Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1884

Муж: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
25.07.1885

Сын: Рябуха Макарий Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
28.09.1886

Сын: Рябуха Харитон Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
17.04.1889

Сын: Рябуха Семен Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Рябуха Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.01.1893

Дочь: Рябуха Анна Семеновна

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
19.02.1894

Дочь: Хвостик Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1897

Дочь: Рябуха Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1898

Сын: Рябуха Иван Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1900

Дочь: Старостенко Евфросиния Семеновна

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Рябуха Ефимий Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Рябухи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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