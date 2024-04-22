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Рябуха Семен Семенович

Место рождения

Рябухи, Чернігівська область

Дата рождения

17.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1889

Отец: Рябуха Семен Семенович

Мать: Рябуха Татьяна Емельяновна

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Бракосочетание
15.04.1912

Жена: Рябуха Евфимия Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Рябуха Мария Семеновна

Мать ребёнка: Рябуха Евфимия Андреевна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1916

Дочь: Рябуха Евфросиния Семеновна

Мать ребёнка: Рябуха Евфимия Андреевна

Перебудова, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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