Рябуха Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения17.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1889
Отец: Рябуха Семен Семенович
хутор Химов
Бракосочетание
15.04.1912
Жена: Рябуха Евфимия Андреевна
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Рябуха Мария Семеновна
Мать ребёнка: Рябуха Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
09.02.1916
Дочь: Рябуха Евфросиния Семеновна
Мать ребёнка: Рябуха Евфимия Андреевна
Смерть
Неизвестно