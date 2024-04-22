Рябуха Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения01.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1861
хутор Химов
Бракосочетание
20.01.1884
хутор Химов
Рождение ребёнка
25.07.1885
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
28.09.1886
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
17.04.1889
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
08.01.1892
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.01.1893
Дочь: Рябуха Анна Семеновна
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
19.02.1894
Дочь: Хвостик Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Рябуха Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
06.01.1898
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
22.02.1900
Дочь: Старостенко Евфросиния Семеновна
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.04.1905
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Емельяновна
Смерть
Неизвестно