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Рябуха Харитон Семенович

Место рождения

Рябухи, Чернігівська область

Дата рождения

28.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1886

Отец: Рябуха Семен Семенович

Мать: Рябуха Татьяна Емельяновна

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Бракосочетание
14.02.1907

Жена: Куц Евдокия Степановна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1908

Дочь: Рябуха Мария Харитоновна

Мать ребёнка: Куц Евдокия Степановна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1910

Сын: Рябуха Петр Харитонович

Мать ребёнка: Куц Евдокия Степановна

Перебудова, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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