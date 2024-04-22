Рябуха Харитон Семенович
Место рождения
Дата рождения28.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1886
Отец: Рябуха Семен Семенович
хутор Химов
Бракосочетание
14.02.1907
Жена: Куц Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
21.02.1908
Дочь: Рябуха Мария Харитоновна
Мать ребёнка: Куц Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
28.06.1910
Мать ребёнка: Куц Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно