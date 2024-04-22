Куц (Рябуха) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куц (Рябуха) Евдокия Степановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

19.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1879

Отец: Куц Степан Николаевич

Мать: Куц Мариамна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
14.02.1907

Муж: Рябуха Харитон Семенович

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1908

Дочь: Рябуха Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Рябуха Харитон Семенович

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1910

Сын: Рябуха Петр Харитонович

Отец ребёнка: Рябуха Харитон Семенович

Перебудова, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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