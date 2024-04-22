Куц (Рябуха) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения19.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1879
Отец: Куц Степан Николаевич
Мать: Куц Мариамна Ивановна
Бракосочетание
14.02.1907
Рождение ребёнка
21.02.1908
Дочь: Рябуха Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Рябуха Харитон Семенович
Рождение ребёнка
28.06.1910
Отец ребёнка: Рябуха Харитон Семенович
Смерть
Неизвестно