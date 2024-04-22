Куц (Грин) Мариамна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуц (Грин) Мариамна Ивановна

Куц (Грин) Мариамна Ивановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

18.02.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1851

Отец: Грин Иван Григорьевич

Мать: Грин Ольга Самуиловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1877

Муж: Куц Степан Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1877

Сын: Куц Митрофан Степанович

Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1879

Дочь: Куц Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1881

Сын: Куц Степан Степанович

Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1886

Дочь: Куц Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1889

Сын: Куц Сергей Степанович

Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Куц Иван Степанович

Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1892

Сын: Куц Тихон Степанович

Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1893

Дочь: Куц Михаил Степановна

Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close