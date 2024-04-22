Куц (Грин) Мариамна Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1851
Отец: Грин Иван Григорьевич
Мать: Грин Ольга Самуиловна
Бракосочетание
26.01.1877
Рождение ребёнка
22.11.1877
Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич
Рождение ребёнка
19.02.1879
Дочь: Куц Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1881
Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич
Рождение ребёнка
11.10.1886
Дочь: Куц Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1889
Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Куц Иван Степанович
Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич
Рождение ребёнка
14.06.1892
Сын: Куц Тихон Степанович
Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич
Рождение ребёнка
19.11.1893
Дочь: Куц Михаил Степановна
Отец ребёнка: Куц Степан Николаевич
Смерть
Неизвестно