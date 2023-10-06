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Куц Тихон Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.06.1892

Дата смерти

01.08.1892

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1892

Отец: Куц Степан Николаевич

Мать: Куц Мариамна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.08.1892
Черниговская губерния, Российская империя
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