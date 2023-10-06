Куц Тихон Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.06.1892
Дата смерти01.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1892
Отец: Куц Степан Николаевич
Мать: Куц Мариамна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.08.1892
Черниговская губерния, Российская империя