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Грин Ольга Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1851

Дочь: Куц (Грин) Мариамна Ивановна

Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1853

Сын: Гринь Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.05.1854

Сын: Гринь Пахомий Иванович

Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1856

Дочь: Гринь Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1858

Дочь: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич

Нежин, Чернігівська область

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