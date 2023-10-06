Грин Ольга Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1851
Дочь: Куц (Грин) Мариамна Ивановна
Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.02.1853
Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.05.1854
Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1856
Дочь: Гринь Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1858
Дочь: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Грин Иван Григорьевич