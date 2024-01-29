Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1858
Отец: Грин Иван Григорьевич
Мать: Грин Ольга Самуиловна
Бракосочетание
12.10.1880
Рождение ребёнка
12.07.1881
Дочь: Шекера Иулитта Афанасьевна
Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1882
Сын: Шекера Аверкий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1885
Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1887
Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1889
Сын: Шекера Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно