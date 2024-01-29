Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШекера (Гринь) Ефимия Ивановна

Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

08.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1858

Отец: Грин Иван Григорьевич

Мать: Грин Ольга Самуиловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
12.10.1880

Муж: Шекера Афанасий Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1881

Дочь: Шекера Иулитта Афанасьевна

Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1882

Сын: Шекера Аверкий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1885

Сын: Шекера Федот Афанасьевич

Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1887

Сын: Шекера Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1889

Сын: Шекера Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: Шекера Афанасий Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.