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Шекера Афанасий Васильевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

18.01.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1859

Отец: Шекера Василий Леонтьевич

Мать: Шекера Агриппина Михайловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
12.10.1880

Жена: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1881

Дочь: Шекера Иулитта Афанасьевна

Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1882

Сын: Шекера Аверкий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1885

Сын: Шекера Федот Афанасьевич

Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1887

Сын: Шекера Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1889

Сын: Шекера Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна

Нежин, Чернігівська область

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