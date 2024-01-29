Шекера Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1859
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1859
Бракосочетание
12.10.1880
Рождение ребёнка
12.07.1881
Дочь: Шекера Иулитта Афанасьевна
Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1882
Сын: Шекера Аверкий Афанасьевич
Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1885
Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1887
Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1889
Сын: Шекера Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Шекера (Гринь) Ефимия Ивановна