Хвостик (Рябуха) Евлдокия Семеновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1894
Отец: Рябуха Семен Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1914
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1921
Отец ребёнка: Хвостик Даниил Кондратьевич
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно