Хвостик (Рябуха) Евлдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостик (Рябуха) Евлдокия Семеновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1894

Отец: Рябуха Семен Семенович

Мать: Рябуха Татьяна Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1914

Муж: Хвостик Даниил Кондратьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1921

Сын: Хвостик Иван Данилович

Отец ребёнка: Хвостик Даниил Кондратьевич

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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