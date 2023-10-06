Рябуха Параскева Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябуха Параскева Георгиевна

Рябуха Параскева Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1861

Сын: Рябуха Семен Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич

Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
28.09.1865

Дочь: Рябуха Ефросиния Семеновна

Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябуха Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close