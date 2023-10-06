Рябуха Параскева Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1861
Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич
Рябухи, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
28.09.1865
Дочь: Рябуха Ефросиния Семеновна
Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно