Рябуха (Никиша) Евфимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Никиша) Евфимия Андреевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

12.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1882

Отец: Никиша Андрей Иванович

Мать: Никиша Марина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
15.04.1912

Муж: Рябуха Семен Семенович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Рябуха Мария Семеновна

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1916

Дочь: Рябуха Евфросиния Семеновна

Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович

Перебудова, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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