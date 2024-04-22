Рябуха (Никиша) Евфимия Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1882
Отец: Никиша Андрей Иванович
Мать: Никиша Марина Ивановна
Бракосочетание
15.04.1912
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Рябуха Мария Семеновна
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
Рождение ребёнка
09.02.1916
Дочь: Рябуха Евфросиния Семеновна
Отец ребёнка: Рябуха Семен Семенович
Смерть
Неизвестно