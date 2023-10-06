Сипливец Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1860
Дочь: Донец Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович
Рождение ребёнка
12.01.1862
Дочь: Рябуха Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович
Рождение ребёнка
26.11.1863
Сын: Сипливец Яков Емельянович
Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1864
Дочь: Сипливец Варвара Емельяновна
Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1867
Сын: Сипливец Тимофей Емельянович
Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1869
Дочь: Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1871
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1872
Сын: Сипливец Петр Емельянович
Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно