Сипливец Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипливец Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1860

Дочь: Донец Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1862

Дочь: Рябуха Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1863

Сын: Сипливец Яков Емельянович

Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1864

Дочь: Сипливец Варвара Емельяновна

Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1867

Сын: Сипливец Тимофей Емельянович

Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1869

Дочь: Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1871

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1872

Сын: Сипливец Петр Емельянович

Отец ребёнка: Сипливец Емельян Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сипливец Емельян Максимович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
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