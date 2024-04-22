Сипливец Федор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1895
Бракосочетание
17.01.1916
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: Сипливец Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Сипливец Марина Прокофьевна
Рождение ребёнка
22.11.1918
Дочь: Сипливец Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Сипливец Марина Прокофьевна
Рождение ребёнка
23.01.1922
Сын: Сипливец Антоний Федорович
Мать ребёнка: Сипливец Марина Прокофьевна
Смерть
Неизвестно