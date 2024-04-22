Сипливец (Евтух) Марина Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1895
Отец: Евтух Прокофий Игнатьевич
Мать: Евтух Мария Федоровна
Бракосочетание
17.01.1916
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: Сипливец Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Сипливец Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.11.1918
Дочь: Сипливец Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Сипливец Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.01.1922
Сын: Сипливец Антоний Федорович
Отец ребёнка: Сипливец Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно