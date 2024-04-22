Сипливец (Евтух) Марина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипливец (Евтух) Марина Прокофьевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

25.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1895

Отец: Евтух Прокофий Игнатьевич

Мать: Евтух Мария Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1916

Муж: Сипливец Федор Тимофеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: Сипливец Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Сипливец Федор Тимофеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1918

Дочь: Сипливец Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Сипливец Федор Тимофеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1922

Сын: Сипливец Антоний Федорович

Отец ребёнка: Сипливец Федор Тимофеевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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