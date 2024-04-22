Евтух Прокофий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1861
Дата смерти31.12.1912
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1861
Отец: Евтух Игнатий Акимович
Мать: Евтух Марина Максимовна
Бракосочетание
20.01.1885
Жена: Евтух Мария Федоровна
Рождение ребёнка
03.04.1886
Мать ребёнка: Евтух Мария Федоровна
Рождение ребёнка
13.10.1887
Мать ребёнка: Евтух Мария Федоровна
Рождение ребёнка
18.12.1892
Дочь: Евтух Ульяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Евтух Мария Федоровна
Рождение ребёнка
25.02.1895
Дочь: Сипливец Марина Прокофьевна
Мать ребёнка: Евтух Мария Федоровна
Смерть
31.12.1912