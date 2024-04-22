Евтух Прокофий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтух Прокофий Игнатьевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

07.07.1861

Дата смерти

31.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1861

Отец: Евтух Игнатий Акимович

Мать: Евтух Марина Максимовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Евтух Мария Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1886

Сын: Евтух Иосиф Прокофьевич

Мать ребёнка: Евтух Мария Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1887

Сын: Евтух Никита Прокофьевич

Мать ребёнка: Евтух Мария Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1892

Дочь: Евтух Ульяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Евтух Мария Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: Сипливец Марина Прокофьевна

Мать ребёнка: Евтух Мария Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
31.12.1912
Нежин, Чернігівська область
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